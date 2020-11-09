Путин поручил выделить средства на лекарства против коронавируса

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить средства на лекарства против коронавируса из федерального бюджета, пишет РИА «Новости».

»Правительству Российской Федерации: выделить дополнительно из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации средства на приобретение лекарственных препаратов в целях обеспечения ими на безвозмездной основе больных коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях...», — поручил президент.

Также средства выделяются на средства индивидуальной защиты, увеличение числа тестов и транспортное обеспечение пациентов и врачей.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 50 млн заболевших, 35 млн выздоровели, больше 1,2 миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,7 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Назван самый опасный симптом коронавируса

Инфекционист: рост числа заражений коронавирусом продолжится еще месяц

В Кремле прокомментировали рост выявленных случаев коронавируса в России