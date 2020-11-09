В Тбилиси 27 человек пострадали в ходе протестов

Прослушать новость
Остановить прослушивание

По меньшей мере 27 человек пострадали в ходе разгона полицией протестующих у здания центрального избирательного комитета в Тбилиси, несогласных с результатами парламентских выборов 31 октября. Об этом заявил замглавы МВД Грузии Кахабер Сабанадзе на брифинге, передает ТАСС.

Отмечается, что пострадали 14 правоохранителей, три представителя СМИ и до десяти участников акции протеста. Некоторым пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, других направили в больницы.

По словам Сабанадзе, были задержаны 19 человек за нарушение общественного порядка и неподчинение полиции.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Снова революция: в Тбилиси полиция применила водометы и слезоточивый газ

Грузинский омбудсмэн призвала оппозицию и правящую партию к диалогу

Грузинская оппозиция анонсировала новую акцию протеста в Тбилиси