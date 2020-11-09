В Тбилиси 27 человек пострадали в ходе протестов

По меньшей мере 27 человек пострадали в ходе разгона полицией протестующих у здания центрального избирательного комитета в Тбилиси, несогласных с результатами парламентских выборов 31 октября. Об этом заявил замглавы МВД Грузии Кахабер Сабанадзе на брифинге, передает ТАСС.

Отмечается, что пострадали 14 правоохранителей, три представителя СМИ и до десяти участников акции протеста. Некоторым пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, других направили в больницы.

По словам Сабанадзе, были задержаны 19 человек за нарушение общественного порядка и неподчинение полиции.

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