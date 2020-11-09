Счетная палата предрекла рост естественной убыли населения пятый год подряд
Текущий год может стать пятым подряд, когда естественная убыль населения увеличивается. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подготовленный Счетной палатой оперативный доклад об исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов за январь — сентябрь 2020 года.
Так, естественная убыль населения за указанный период увеличилась более чем на четверть по сравнению с прошлым годом и составила 346,9 тыс. человек против 219,2 тыс. человек за январь — сентябрь 2019 года.
«При сохранении до конца года указанной тенденции, 2020 год станет пятым годом роста естественной убыли населения», — говорится в документе.
В докладе также говорится, что численность постоянного населения страны за это время сократилась на 0,19%, то есть на 277,8 тыс. человек. В 2019 году этот показатель был равен 0,04% и 52,5 тыс. человек.
Однако Счетная палата отметила, что на 19,9% естественную убыль населения компенсировал миграционный прирост.
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