Появилась ориентировка на солдата-срочника, расстрелявшего людей в Воронеже

Солдатом-срочником, убившим трех человек в Воронежском аэропорту, оказался 20-летний Антон Макаров, пишет «Вести Воронеж» со ссылкой на ориентировку МВД по области.

Мужчина прописан на улице 45 Стрелковой дивизии.

Согласно документу, около 6.00 понедельника, 9 ноября, Макаров застрелил водителя и дежурного по полку, после чего скрылся. Возможно, с ним еще два магазина.

Ранее стало известно, что в Воронеже солдат-срочник открыл стрельбу по людям.

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