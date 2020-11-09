Появилась ориентировка на солдата-срочника, расстрелявшего людей в Воронеже
Карина Казанцева
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Солдатом-срочником, убившим трех человек в Воронежском аэропорту, оказался 20-летний Антон Макаров, пишет «Вести Воронеж» со ссылкой на ориентировку МВД по области.
Мужчина прописан на улице 45 Стрелковой дивизии.
Согласно документу, около 6.00 понедельника, 9 ноября, Макаров застрелил водителя и дежурного по полку, после чего скрылся. Возможно, с ним еще два магазина.
Ранее стало известно, что в Воронеже солдат-срочник открыл стрельбу по людям.
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