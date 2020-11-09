Более 1 тысячи человек были задержаны на воскресных акциях протеста в Белоруссии

Силовики задержали в ходе воскресных акций протеста в Белоруссии более 1 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте правозащитного центра «Весна».

На портале представлен список из 1021 фамилии. В нем содержится информация, где был задержан человек и в некоторых случаях — куда его увезли.

Больше всего задержаний было зафиксировано в Минске, они также проходили в Витебске, Гомеле, Бобруйске. Напротив части фамилий стоит отметка «отпущен/а».

Протесты в Белоруссии продолжаются третий месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

С 26 октября Тихановская объявила в стране общенациональную забастовку.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Уговоры и шумовые патроны: как в Минске разгоняли митинг

— Двух российских журналистов задержали на протестах в Минске

— Очевидцы сообщают о задержании бывшей «Мисс Беларусь» в Минске