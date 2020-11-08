Французский имам получил угрозы убийства после осуждения терактов

Имам коммуны Дранси под Парижем Хассен Шальгуми, осудивший убийство радикальным исламистом школьного учителя, попросил президента Франции усилить его охрану из-за многочисленных угроз в соцсетях. Об этом сообщает в воскресенье газета

Le Journal du Dimanche.

Шальгуми заявил о тысячах «резких» угроз.

«Я опасаюсь за свою жизнь», — сказал имам.

Одно из таких сообщений было опубликовано сторонниками террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России)в Telegram. В нем Шальгуми обозначался как «новая цель», в сообщении содержался конкретный призыв «казнить его». Еще одно сообщение, в котором «истинных мусульман Франции» призывают помочь имаму «присоединиться к учителю истории», было опубликовано в Twitter.

16 октября злоумышленник обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Перед убийством в адрес учителя поступали угрозы. Нападавший был застрелен полицией. Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар сообщил, что совершивший нападение родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.

29 октября около церкви Нотр-Дам во французской Ницце мужчина с ножом напал на людей, выкрикивая исламские религиозные лозунги. Полиция задержала его. Жертвами нападения стали три человека, в числе которых — христианский священник. Одна из жертв была обезглавлена. Количество раненых не уточняется. Делом занимается антитеррористический комитет французской прокуратуры. Позже в другом французском городе — Авиньон — мужчина с ножом пытался напасть на полицейских. Нападавший выкрикивал «Аллах акбар!» и угрожал сотрудникам полиции. Он был застрелен полицией.

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