Более 30 вагонов грузового поезда сошли с рельсов под Новосибирском

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На станции Татарская Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги произошел сход 31 вагона грузового поезда, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской железной дороги ОАО «РЖД».

Уточняется, что никто не пострадал.

Ожидаются задержки пассажирских поездов.

Для ликвидации последствий к месту инцидента направили восстановительные поезда станций Татарская и Омск.

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