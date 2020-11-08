Более 30 вагонов грузового поезда сошли с рельсов под Новосибирском
Бернст Ю.
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На станции Татарская Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги произошел сход 31 вагона грузового поезда, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской железной дороги ОАО «РЖД».
Уточняется, что никто не пострадал.
Ожидаются задержки пассажирских поездов.
Для ликвидации последствий к месту инцидента направили восстановительные поезда станций Татарская и Омск.
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