Мясников опроверг мифы о вредных продуктах
Врач Александр Мясников опроверг заблуждения о вредных продуктах, пишет РИА «Новости».
«Очень сильно изменились представления врачей о таких продуктах, как сливочное масло, растительное масло, мясо, яйца, молоко, не говоря уже о вине», — сказал Мясников.
Врач уточнил, что ученые опровергли убеждение, что красное мясо вызывает инфаркты и инсульты. Тем не менее, им злоупотреблять не стоит, потому что продукт провоцирует рак кишечника.
Также, по словам Мясникова, выяснилось, что яйца повышают уровень «хорошего» холестерина в крови и содержат много полезных веществ. В сутки следует употреблять два яйца.
Более того, вино в малых количествах положительно влияет на организм, как и сливочное масло.
В заключение Мясников подчеркнул, что раньше специалисты советовали пить обезжиренное молоко. В настоящий момент считается, что напитки разной жирности одинаково полезны.
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