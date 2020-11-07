Мясников опроверг мифы о вредных продуктах

Врач Александр Мясников опроверг заблуждения о вредных продуктах, пишет РИА «Новости».

«Очень сильно изменились представления врачей о таких продуктах, как сливочное масло, растительное масло, мясо, яйца, молоко, не говоря уже о вине», — сказал Мясников.

Врач уточнил, что ученые опровергли убеждение, что красное мясо вызывает инфаркты и инсульты. Тем не менее, им злоупотреблять не стоит, потому что продукт провоцирует рак кишечника.

Также, по словам Мясникова, выяснилось, что яйца повышают уровень «хорошего» холестерина в крови и содержат много полезных веществ. В сутки следует употреблять два яйца.

Более того, вино в малых количествах положительно влияет на организм, как и сливочное масло.

В заключение Мясников подчеркнул, что раньше специалисты советовали пить обезжиренное молоко. В настоящий момент считается, что напитки разной жирности одинаково полезны.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мясников назвал четыре типа коронавируса

— Доктор Мясников ответил на призыв Жириновского лишить его диплома

— Врач назвал отягчающие течение COVID-19 продукты