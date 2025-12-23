Российская чемпионка: жду возвращения Валиевой с большой радостью

Камила Валиева уже восстановила основные элементы и в нынешнем состоянии готова выступать на соревнованиях. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразила чемпионка Универсиады – 2019, хореограф Бетина Попова.

«Жду возвращения Камилы с большой радостью. Для меня это одна из самых сбалансированных фигуристок, которые за последнее время у нас появлялись. Невероятная растяжка, прекрасное скольжение, великолепная интерепретация программ плюс сложные многооборотные брыжки.

Наверное, этого не стоит ожидать сразу, восстановления всех четверных. Но, думаю, она сейчас в достаточной кондиации, чтобы исполнять тройные, которые сейчас делает множество девушек, на чемпионате России Камилу точно стоит ожидать. Судя по тем видео, которые она публикует в соцсетях, можно видеть, что основные элементы она собрала и находится в прекрасной физической форме. Честно скажу: это большая радость для всех любителей фигурного катания — снова видеть Камилу на льду на соревнованиях», — считает Попова.

Валиева отбывала четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопингового законодательства. 25 октября она официально возобновила тренировки, перейдя от Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской. 25 декабря срок ее отстранения истекает.

