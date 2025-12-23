Легендарный тренер оценил перспективы Гусева в «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что наставник столичного «Динамо» Ролан Гусев обречен на успех с клубом, передает «Матч ТВ».

«Гусев — человек своих кровей, он начинал в «Динамо», у него хорошее отношение с болельщиками, он хорошо знает клуб. усев обречен на успех в «Динамо», он должен что‑нибудь выиграть с клубом, Кубок — в обязательном порядке», — сказал Семин.

Ролан Гусев стал исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых после того, как 17 ноября Валерий Карпин покинул пост наставника клуба.

6 декабря «Динамо» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграло вничью с московским «Спартаком». Встреча, которая состоялась на «Лукойл Арене» — домашнем стадионе «Спартака», завершилась с результатом 1:1. Счет в матче был открыт благодаря автоголу: игрок «Динамо» Максим Осипенко срезал мяч в свои ворота на 19-й минуте, после чего «Спартак» повел. Равенство на табло было установлено на 61-й минуте, отличился Иван Сергеев, ассистентом которого выступил Дмитрий Скопинцев.

