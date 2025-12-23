На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
МИД РФ сообщил о смерти бывшего посла СССР во Вьетнаме Дмитрия Качина

МИД РФ: умер экс-посол во Вьетнаме Дмитрий Качин
Экс-посол СССР во Вьетнаме Дмитрий Качин скончался в возрасте 96 лет. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале МИД России.

«Руководство Министерства иностранных дел Российской Федерации с глубоким прискорбием сообщает, что 17 декабря 2025 года ушел из жизни чрезвычайный и полномочный посол бывший посол СССР во Вьетнаме Качин Дмитрий Иванович», — отмечается в сообщении.

Качин родился 7 ноября 1929 года в Бурятии. Он окончил Московский технический институт рыбной промышленности и хозяйства, а затем и Высшую партийную школу при ЦК КПСС.

В дипломатическом ведомстве рассказали, что Качин был назначен на должность посла во Вьетнаме в 1986 году. Он руководил российским диппредставительством в Ханое до 1990 года, а после этого ушел на заслуженный отдых. В МИД России отметили, что за весь период госслужбы Качин проявил себя как талантливый руководитель, который «посвятил свою жизнь работе на благо Родины». В сообщении министерстве уточнили, что его деятельность была отмечена рядом высоких государственных наград.

Ранее МИД России назначил Андрея Белоусова послом по особым поручениям.

