Москвичей предупредили об ограничения движения в центре города

Москвичей призвали использовать метро 24 декабря из-за возможных ограничений
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Локальные ограничения движения возможны в Москве в среду, 24 декабря, в связи с чем москвичей призвали использовать для поездок метро. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

В ведомстве отметили, что если поездки на автомобилях невозможно отменить, то лучше совершать их после 20:00 мск.

В дептрансе добавили, что затруднения движения ожидаются в основном в центре Москвы.

До этого ведомство со ссылкой на Центр организации дорожного движения столицы (ЦОДД) сообщило, что личным автомобилем не стоит пользоваться для поездок по Москве с 22 по 28 декабря.

Отмечается, что движение будет особенно затрудненным во второй половине декабря у крупных торговых центров, у вокзалов и аэропортов и в центре города.

До этого власти Москвы опубликовали документы, подтверждающие планы города заключить концессионное соглашение по строительству новой автотрассы на западе Москвы.

Известно, что 18,6-километровая трасса со скоростью движения 120 км/ч соединит Новорижское шоссе и Северный обход Одинцово. Ее планируют построить за четыре года.

Ранее президент России Владимир Путин указал властям на пробки в Москве.

