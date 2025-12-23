Стала известна причина отключения интернета из-за аварии в Карелии

Причиной аварии на магистрали в Карелии, из-за которой в Мурманской области начались проблемы с интернетом — повреждение кабеля строительной техникой. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на пресс-службу компании «Ростелеком».

«Причиной аварии на магистральной линии в Карелии, из-за которой жители соседней Мурманской области во вторник, 23 декабря, столкнулись с ограничением доступа в интернет, стало повреждение кабеля стройтехникой», — сказано в материале.

В пресс-службе отметили, что земляные работы проводились сторонней организацией без необходимых согласований. По данным издания, на месте происшествия работают четыре аварийно-восстановительные бригады. Ремонт обещают завершить в течение суток.

23 декабря глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ограничения работы интернета будут действовать в регионе до окончания спецоперации. По его словам, во время проведения спецоперации в Крыму действуют ограничения, связанные прежде всего с безопасностью.

