Попова: чаще всего коронавирусом заражаются в транспорте

Заражение коронавирусом нового типа чаще всего происходит в транспорте, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

По ее словам, места, где не получается соблюдать социальную дистанцию, являются самыми опасными.

«Чаще всего люди заражаются в транспорте», – подчеркнула Попова.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 49 млн заболевших, 35 млн выздоровели, больше 1,2 млн человек скончались.

В России выявили более 1,7 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Роспотребнадзоре рассказали о мутации коронавируса

— Эксперт Роспотребнадзора: пик заболеваемости COVID-19 еще не достигнут

— В Роспотребнадзоре не видят необходимости ужесточать в РФ ограничения из-за COVID-19