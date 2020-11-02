На юге Москвы загорелся склад с газовыми баллонами

В Москве в районе Южного Чертаново произошел пожар на складе с газовыми баллонами, они начали взрываться. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя столичных экстренных служб.

«На улице Газопровод происходят взрывы газовых баллонов при пожаре», — заявил собеседник агентства.

Отмечается, что объем хранимых на одноэтажном складе баллонов приблизительно равен 600 куб. м.

На место выехали пожарные расчеты. Площадь пожара и причины инцидента устанавливаются.