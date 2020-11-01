Митингующие в Тбилиси попытались установить палатку у здания парламента

Полиция не позволила участникам акции против результатов парламентских выборов в Грузии установить палатку у здания парламента в Тбилиси, сообщает грузинский «Первый канал».

Попытки митингующих установить палатку привели к противостоянию между протестующими и полицией, указано в сообщении. По данным корреспондента канала, полиция вывела с прилегающей к зданию территории одного из участников стычки и изъяла палатку.

В Грузии 31 октября прошли парламентские выборы по новой, смешанной избирательной системе. По результатам обработки данных со всех участков на выборах побеждает правящая партия «Грузинская мечта», набравшая 48,15% голосов.

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