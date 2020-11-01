Силовики берут под контроль центр Минска и маршруты следования митингующих

Силовики берут под контроль центр Минска и предполагаемые маршруты следования участников акции протеста. Об этом сообщает ТАСС.

Ожидается, что оппозиция проведет марш, приуроченный ко дню поминовения предков, который отмечается 2 ноября. Акция проходит уже много лет, традиционно она сопровождается шествием от центра Минска к урочищу Куропаты — месту массовых захоронений жертв сталинских репрессий.

Митингующие планируют собраться у парка Челюскинцев и проследовать в Куропаты. Отмечается, что входы в парк уже закрыты, а по пути запланированного следования марша выставлены спецтехника и автозаки.

Также силовики берут под контроль и центр Минска. Ограждения уже выставлены на главных площадях города, также там присутствуют военнослужащие с оружием.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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