Число жертв землетрясения в Турции выросло до 43
Число погибших в результате случившегося 30 октября землетрясения в Турции увеличилось до 43 человек, гласят данные Агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.
По последним данным, которые приводит агентство, также до 896 выросло число пострадавших.
В агентстве сообщили, что спасатели в Измире по-прежнему работают на завалах девяти разрушенных зданий.
Ранее сообщалось о 42 погибших.
Мощное землетрясение произошло 30 октября днем в Эгейском море недалеко от греческого острова Самос и города Сеферихисар турецкой провинции Измир. Греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Известно, что в Греции погибли двое школьников, 20 человек пострадали, поврежден ряд зданий.
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