Число жертв землетрясения в Турции выросло до 43

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Число погибших в результате случившегося 30 октября землетрясения в Турции увеличилось до 43 человек, гласят данные Агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.

По последним данным, которые приводит агентство, также до 896 выросло число пострадавших.

В агентстве сообщили, что спасатели в Измире по-прежнему работают на завалах девяти разрушенных зданий.

Ранее сообщалось о 42 погибших.

Мощное землетрясение произошло 30 октября днем в Эгейском море недалеко от греческого острова Самос и города Сеферихисар турецкой провинции Измир. Греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Известно, что в Греции погибли двое школьников, 20 человек пострадали, поврежден ряд зданий.

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