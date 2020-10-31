В Москве не согласовали массовые мероприятия 4 ноября из-за COVID-19

Массовые мероприятия в честь Дня народного единства 4 ноября не состоятся в Москве из-за опасности распространения коронавируса нового типа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Кроме того, не состоится марш в честь парада на Красной площади 7 ноября 1941 года — он также отменен из-за COVID-19, добавили в департаменте.

Власти города получили уведомления о публичных акциях 4 ноября, однако не согласовали их проведение на фоне текущей эпидемиологической обстановки, рассказали в пресс-службе.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 46 млн заболевших, почти 33 млн выздоровели, больше 1,1 миллиона человек скончались.

В России выявили свыше 1,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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