Польское ТВ будет прерывать трансляцию Паралимпиады из-за россиян

Польское телевидение (TVP) будет прерывать показ Паралимпийских игр в Италии во время выступления российских атлетов. Об этом сообщает пресс-служба телекомпании.

«Во время церемонии открытия — как только в эфире появятся российские или белорусские представители — трансляция будет прервана», — сказано в заявлении.

Вместо показа выступлений россиян на экране будет текст с поддержкой Украины.

IPC в сентябре 2025 года снял санкции с России и Белоруссии, вернув им право выступать. С 26 по 27 сентября 2025 года в Сеуле прошла Генеральная Ассамблея Международного паралимпийского комитета. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России, а также против продления частичной приостановки его членства.

Шесть российских спортсменов получили двусторонние приглашения на Паралимпиаду в Италии. Россияне выступят на играх с флагом и гимном впервые с 2014 года. Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта.

