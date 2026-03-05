Размер шрифта
В России составили «черный список» отелей ОАЭ

АТОР направила властям Дубая «черный список» отелей, выселявших россиян
Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила в муниципалитет Дубая (ОАЭ) список отелей, администрация которых выселила российских туристов, несмотря на отмену их рейсов. Об этом заявила исполнительный директор организации Майя Ломидзе, сообщается на сайте АТОР.

Она отметила, что некоторые отели «вели себя крайне некорректно, негостеприимно» и выселяли постояльцев или отказывались заселять пришедших из других отелей.

«Пускай это будет на их совести, мы направили дубайским туристическим властям информацию с полным перечнем таких отелей», — подчеркнула Ломидзе.

Как писал Life со ссылкой на Shot, в аэропорту Абу-Даби на борт пускают только граждан ОАЭ, остальные вылететь не смогут.

4 марта президент РФ Владимир Путин поручил профильным ведомствам организовать вывоз российских туристов из стран Ближнего Востока.

По данным Минтранса РФ, авиакомпании в период со 2 по 4 марта выполнили 64 рейса в Россию из ОАЭ и Омана, чтобы вывести 12, тыс. пассажиров.

Ранее россиянку с семьей выгнали из отеля в Дубае.

 
