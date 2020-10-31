Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 28

В результате землетрясения в провинции Измир на западе Турции погибли не менее 28 человек. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Управление по чрезвычайным ситуациям Турции.

«В результате землетрясения погибли 28 человек», — говорится в сообщении.

Мощное землетрясение произошло 30 октября днем в Эгейском море недалеко от греческого острова Самос и города Сеферихисар турецкой провинции Измир. Греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Известно, что в Греции погибли двое школьников, 20 человек пострадали, поврежден ряд зданий. В Турции погибли 28 человек и более 800 получили ранения.

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