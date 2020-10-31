Взрыв в кислородной будке в Челябинске оказался выбросом пламени

Взрыва в кислородной будке в поликлинике в Челябинске не было, во время тушения пожара произошел выброс пламени из-за разгерметизации баллона. Об этом заявил начальник ГУ МЧС России по Челябинской области Павел Екимов, передает ТАСС.

«На момент прибытия пожарных горела пристройка к зданию 2х2 метра, в котором находились емкости с кислородом. Во время пожара произошла разгерметизация емкости, в результате чего произошло усиление и распространение горения», — сказал он.

Ранее стало известно, что пожар в поликлинике Челябинска, из-за которого взорвалась будка для хранения баллонов с кислородом, произошел из-за разгерметизации кислородного баллона. Источник агентства ТАСС, в свою очередь, сообщал о смерти двух пациентов поликлиники из-за возникшей после инцидента нехватки кислорода. Позже губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что смерть пациентов в поликлинике, где произошел взрыв кислородной будки, не связана со взрывом и пожаром.

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