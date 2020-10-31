Уголовное дело возбуждено после взрыва и пожара в больнице в Челябинске

Возбуждено уголовное дело по статье «халатность» после пожара в подсобном помещении больницы в Челябинске. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

По предварительной информации следствия, утром 31 октября произошло возгорание и хлопок баллонов с кислородом, находящихся в подсобном помещении медучреждения в Центральном районе областного центра.

Следственными органами СК по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

В настоящее время следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также лица, ответственные за обеспечение безопасного хранения кислорода.

Ранее стало известно, что пожар в поликлинике Челябинска, из-за которого взорвалась будка для хранения баллонов с кислородом, произошел из-за разгерметизации кислородного баллона. Источник агентства ТАСС, в свою очередь, сообщал о смерти двух пациентов поликлиники из-за возникшей после инцидента нехватки кислорода.

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