Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Норвегии
Михаил Кириллов
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Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 в районе норвежского острова Ян-Майен, сообщает ТАСС со ссылкой на геологическую службу США.
По информации специалистов, эпицентр подземных толчков располагался в 205 км к северо- западу от населенного пункта Олонкинбюэн. Их очаг находился на глубине 10 км.
Данных о разрушениях или жертвах не поступали.
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