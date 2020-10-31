Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Норвегии

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 в районе норвежского острова Ян-Майен, сообщает ТАСС со ссылкой на геологическую службу США.

По информации специалистов, эпицентр подземных толчков располагался в 205 км к северо- западу от населенного пункта Олонкинбюэн. Их очаг находился на глубине 10 км.

Данных о разрушениях или жертвах не поступали.

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