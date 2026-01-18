Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Общество

Появились подробности о работе таганской ОПГ на спецслужбы

«Лента.ру»: таганская ОПГ работала на спецслужбы и помогла убить Деда Хасана
Анна Громова/«Газета.Ru»

Таганская организованная преступная группировка (ОПГ), считавшаяся одним из главных объединений Москвы 1990-х годов, сотрудничала со спецслужбами и помогла организовать покушение на вора в законе Аслана Усояна (Деда Хасана). Об этом сообщает «Лента.ру».

По данным журналистов, ОПГ открыла свое частное охранное предприятие (ЧОП), благодаря чему могло закупать за рубежом технику для слежки и заключать официальные договоры с госструктурами, включая спецслужбы. Это приносило группировке «неплохой доход». При этом таганская ОПГ оказывала услуги по слежке и другим группировкам, собирая данные о целях для покушений, следует из материала.

Помимо этого, в ходе суда над участниками ОПГ выяснилось, что они активно помогали кавказским криминальным авторитетам в подготовке покушения на Деда Хасана. Так, группировка следила за Усояном и предоставила киллеру автомат АС-2 «Вал», из которого был застрелен вор в законе, говорится в материале.

В мае 2025 года Мосгорсуд приговорил участников таганской ОПГ к срокам от 22 до 25 лет лишения свободы за организацию расправы над криминальным авторитетом Асланом Усояном , а также за другие особо тяжкие преступления. Главарь банды Игорь Жирноклеев получил 25 лет.

Дело Таганской ОПГ рассматривалось с лета 2021 года, окончательный приговор был вынесен присяжными. Изначально на скамье подсудимых должно было быть 11 человек, однако один из членов банды — Григорий Рабинович не дожил до решения суда и уголовное преследование в его отношении было прекращено.

Ранее правоохранители нашли более 100 единиц оружия в схроне таганской ОПГ.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27649693_rnd_6",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
На Крещение всегда мороз? Спойлер: нет. Откуда взялась примета, работает ли она и что говорят синоптики о 2026-м
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+