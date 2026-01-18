Появились подробности о работе таганской ОПГ на спецслужбы

Таганская организованная преступная группировка (ОПГ), считавшаяся одним из главных объединений Москвы 1990-х годов, сотрудничала со спецслужбами и помогла организовать покушение на вора в законе Аслана Усояна (Деда Хасана). Об этом сообщает «Лента.ру».

По данным журналистов, ОПГ открыла свое частное охранное предприятие (ЧОП), благодаря чему могло закупать за рубежом технику для слежки и заключать официальные договоры с госструктурами, включая спецслужбы. Это приносило группировке «неплохой доход». При этом таганская ОПГ оказывала услуги по слежке и другим группировкам, собирая данные о целях для покушений, следует из материала.

Помимо этого, в ходе суда над участниками ОПГ выяснилось, что они активно помогали кавказским криминальным авторитетам в подготовке покушения на Деда Хасана. Так, группировка следила за Усояном и предоставила киллеру автомат АС-2 «Вал», из которого был застрелен вор в законе, говорится в материале.

В мае 2025 года Мосгорсуд приговорил участников таганской ОПГ к срокам от 22 до 25 лет лишения свободы за организацию расправы над криминальным авторитетом Асланом Усояном , а также за другие особо тяжкие преступления. Главарь банды Игорь Жирноклеев получил 25 лет.

Дело Таганской ОПГ рассматривалось с лета 2021 года, окончательный приговор был вынесен присяжными. Изначально на скамье подсудимых должно было быть 11 человек, однако один из членов банды — Григорий Рабинович не дожил до решения суда и уголовное преследование в его отношении было прекращено.

Ранее правоохранители нашли более 100 единиц оружия в схроне таганской ОПГ.