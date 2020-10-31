Число заражений коронавирусом в Бразилии превысило 5,5 млн

Общее число выявленных случаев коронавируса нового типа в Бразилии достигло 5 516 658. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные минздрава страны.

По информации министерства, за последние сутки в Бразилии зафиксировали 22 282 новых случая заражения коронавирусом.

Кроме того, за минувшие 24 часа в стране был зарегистрировано 508 летальных исходов от COVID-19. Всего скончались 159 477 человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 45 млн заболевших и свыше 23 млн выздоровевших от COVID-19, более 1,1 млн пациентов умерли.

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