Власти Курской области решили проблему нехватки медицинского кислорода

Власти Курской области решили проблему обеспечения больниц региона медицинским кислородом. Об этом сообщил глава департамента по СМИ области Денис Михайлов, передает ТАСС.

По его словам, на сегодняшний день форс-мажоров с наличием кислорода нет.

Однако с учетом дополнительно введенных коек расход кислорода может увеличиться с 15 т до 22 т в сутки.

Михайлов рассказал, что газ не производится в Курской области, а поставляется с Новолипецкого металлургического комбината.

Таким образом, в будущем может возникнуть нарушение с поставками медкислорода. Михайлов подчеркнул, что власти делают все, чтобы избежать подобной ситуации.

Ранее стало известно, что три больницы региона столкнулись с проблемой поставки кислорода, так как на предприятии-поставщике частично вышло из строя необходимое оборудование.

Медицинский кислород необходим больным с коронавирусом, подключенным к аппаратам ИВЛ.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Голикова: в 16 регионах РФ коечный фонд для пациентов с COVID-19 загружен на 90%

— СК завел уголовное дело из-за смерти пациентов в Ростове-на-Дону

— Мантуров: 20 регионов России сообщили о нехватке кислорода для ИВЛ