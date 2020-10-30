Второе землетрясение за сутки зафиксировали у берегов Турции

Сейсмологические службы зафиксировали второе за сутки землетрясение возле берегов на юго-западе Турции. Об этом сообщает CNN Turk.

СМИ уточняет, что магнитуда землетрясения составила 5,1.

Кроме того, эпицентр землетрясения определили в 20 км от района Кушадасы в провинции Айдын.

Информация о пострадавших и возможных разрушениях не приводится.

30 октября в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 7,0. Эпицентр находился в 34 км от турецкого Измира и в 14 км от греческого Неон-Карловаси.

В Измире разрушено по меньшей мере 20 домов. Землетрясение почувствовали и в других турецких городах, в частности, в Стамбуле. По последним данным, в результате ЧП погибли шесть человек, а число пострадавших возросло до 420 человек.

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