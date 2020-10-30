Мантуров: 20 регионов России сообщили о нехватке кислорода для ИВЛ

Около 20 регионов России заявили о нехватке медицинского кислорода. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает РИА «Новости».

По его словам, министерство провело опрос среди всех 85 субъектов страны. Порядка 20 из них сообщили о проблемах с кислородом.

Мантуров отметил, что правительство ведет работу по преодолению дисбаланса в этом вопросе.

«Мы работаем вместе с Минздравом для того, чтобы выйти на сбалансированные объемы потребления, которые сопряжены с объемами производства», — рассказал глава ведомства.

Он добавил, что режим поставок кислорода «в ручном режиме» отрабатывается с регионами и отдельными медицинскими учреждениям.

Ранее появилась информация, что в «ковидном» госпитале на базе больницы №20 Ростова-на-Дону умерли сразу 13 пациентов с коронавирусом, которые были подключены к аппаратам ИВЛ.

СМИ сообщили, что причиной их смерти стала нехватка кислорода. При этом ростовские власти отрицают перебои с поставками кислорода.

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