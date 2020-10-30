Эрдоган поддержал граждан после землетрясения в турецком Измире
Президент Турции Тайип Эрдоган сделал заявление после землетрясения в турецком Измире, которое вызвало наводнение и разрушения.
В Twitter он обратился ко всем пострадавшим в Измире людям и сообщил, что все силы страны направлены в регион, чтобы поддержать их.
«Мы приняли меры, чтобы начать необходимую работу в регионе. Задействованы все соответствующие учреждения и министры», — добавил Эрдоган.
Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в Эгейском море. Сильные толчки ощущали в Измире и Стамбуле, а также в Афинах и на Крите. После случившегося в Измире была затоплена часть улиц, а также разрушено не менее 20 зданий. Информация о пострадавших уточняется.
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