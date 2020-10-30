Землетрясение в турецком Измире вызвало наводнение
Марина Львова
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Землетрясение в Эгейском море вызвало наводнение в турецком Измире.
Очевидцы публикуют видео, как на пляжах поднялся уровень воды, лодки уносит в море. Также на кадрах видно, как вода заполняет улицы, смывая все на пути.
Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в Эгейском море. Сильные толчки ощущали в Измире и Стамбуле, а также в Афинах и на Крите.
В Измире часть улиц оказалась затоплена.
В городе разрушено не менее 20 зданий. Информация о пострадавших уточняется.