Землетрясение в турецком Измире вызвало наводнение

Землетрясение в Эгейском море вызвало наводнение в турецком Измире.

Очевидцы публикуют видео, как на пляжах поднялся уровень воды, лодки уносит в море. Также на кадрах видно, как вода заполняет улицы, смывая все на пути.

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в Эгейском море. Сильные толчки ощущали в Измире и Стамбуле, а также в Афинах и на Крите.

В Измире часть улиц оказалась затоплена.

В городе разрушено не менее 20 зданий. Информация о пострадавших уточняется.