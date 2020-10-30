В Татарстане полицейские при задержании застрелили подростка

В Кукморском муниципальном районе Татарстана полицейские при задержании застрелили 16-летнего подростка, кидавшего на парковку бутылки с горючей смесью и напавшего с ножом на правоохранителей, пишет ТАСС со ссылкой на МВД по республике.

Отмечается, что молодой человек начал угрожать полицейским ножом, когда те попытались задержать его, и не реагировал на требования прекратить противоправные действия.

«При задержании оказал активное сопротивление и нанес одному из полицейских несколько ножевых ранений», — говорится в сообщении.

Правоохранители применили табельное оружие, из-за чего молодой человек скончался на месте.

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