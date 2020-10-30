В России под наблюдением из-за коронавируса остаются 380 тысяч человек

В России под врачебным наблюдением из-за коронавируса остаются больше 380 тысяч человек, пишет ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

«Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остаются 380 224 человека», — сказали в ведомстве.

Всего в стране провели 59,8 млн тестов на коронавирус, в том числе 582 тыс. за последние сутки. С начала пандемии выявили уже более 1,5 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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