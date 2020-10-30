Защита вдовы Картрайта заявила о смерти рэпера от сердечного приступа

Адвокат вдовы рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марины Кохал Сергей Лукьянов сообщил на заседании Смольнинского райсуда Петербурга, что причиной смерти музыканта стал сердечный приступ. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службе судов города.

«Адвокат Лукьянов сообщил, что причина смерти Юшко — сердечный приступ», — говорится в сообщении.

Ранее Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга до 30 декабря продлил срок содержания под стражей Марине Кохал, обвиняемой в убийстве супруга — рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко).

В июле правоохранители нашли в петербургской квартире пары расчлененные останки, принадлежащие Александру Юшко (настоящее имя Энди Картрайта). Супруга заявила, что он скончался от передозировки, и она решила избавиться от тела, чтобы сохранить репутацию мужа. Кохал позже предъявили обвинение в убийстве. В настоящее время она находится под стражей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Все виды наркотиков»: адвокат об экспертизе останков Картрайта

— Адвокат жены Картрайта подал новую жалобу на следствие

— Суд продлил арест вдовы рэпера Картрайта