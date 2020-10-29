Генсек ООН назвал «отвратительным» теракт в Ницце

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил нападение на прихожан церкви во французской Ницце. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его официального представителя Стефана Дюжаррика.

«Генсек резко осуждает отвратительную атаку, которая произошла сегодня в базилике Нотр-Дам в Ницце, в результате которой погибли несколько человек», — сказал Дюжаррик.

Он добавил, что Гутерриш также выражает соболезнования семьям жертв и подтверждает солидарность ООН с народом и правительством Франции.

29 октября около церкви Нотр-Дам во французской Ницце мужчина с ножом напал на людей, выкрикивая исламские религиозные лозунги. Полиция задержала его. Жертвами нападения стали три человека, в числе которых — христианский священник. Одна из жертв была обезглавлена. Количество раненых не уточняется. Делом занимается антитеррористический комитет французской прокуратуры.

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