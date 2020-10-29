Патриарх Кирилл принес соболезнования Макрону после теракта в Ницце

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования президенту Франции Эммануэлю Макрону после теракта в Ницце. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте Русской православной церкви.

Он осудил преступника, назвав его действия «чудовищным злодеянием».

«Чудовищные злодеяния, совершаемые при кощунственном использовании религиозных лозунгов, не смогут поколебать стремление людей к мирной жизни, заставить их следовать злой воле преступников и признать нормой бесчеловечную идеологию жестокости и насилия», — написал Кирилл в своем обращении.

Он также принес соболезнования родным и близким погибших и пострадавших, духовенству и верующим епархии Ниццы, а также всему французскому народу.

«Глубоко опечален вестью о гибели и ранении прихожан собора Нотр-Дам в Ницце в результате нападения на них вооруженного ножом человека. Глубоко сопереживаю вам и всему французскому народу в этот тяжелый час», — заявил патриарх.

Кирилл также сообщил, что он молится «милосердному Господу о скорейшем выздоровлении раненых и их восстановлении после пережитого испытания».