Священник из Ниццы заявил, что получал предупреждения о нападении
Священник из французской Ниццы Жиль Флорини рассказал, что в течение двух-трех дней их предупреждали о возможных атаках в связи с приближением Дня всех святых. Об этом сообщает BFMTV.
«Мы были немного настороже, но не думали, что все произойдет таким образом», — сказал Флорини.
1 ноября католики празднуют День всех святых, в то время как 29 октября мусульмане отмечают день рождения пророка Мухаммеда.
29 октября около церкви Нотр-Дам во французской Ницце мужчина с ножом напал на людей, выкрикивая исламские религиозные лозунги. Полиция задержала его. Жертвами нападения стали три человека, в числе которых — христианский священник. Одна из жертв была обезглавлена. Количество раненых не уточняется. Делом занимается антитеррористический комитет французской прокуратуры.
Позже в другом французском городе — Авиньон — мужчина с ножом пытался напасть на полицейских. Нападавший выкрикивал «Аллах акбар!» и угрожал сотрудникам полиции. Он был застрелен полицией.
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