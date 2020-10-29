Власти Ниццы закрывают все церкви в городе на фоне нападения у собора

Власти французской Ниццы приняли решение экстренно закрыть все христианские храмы в городе на фоне нападения неизвестного на прохожих в церкви Нотр-Дам. Об этом заявил мэр города Кристиан Эстрози в эфире телеканала BFM.

«Я распорядился поддерживать контакт со священнослужителями и другими религиозными деятелями нашего города, чтобы за всеми церквями города было организовано видеонаблюдение и они были закрыты, как и другие места отправления культа», — сказал мэр.

Ранее сообщалось, что неизвестный с ножом напал на людей около церкви Нотр-Дам во французской Ницце. Он обезглавил одну из своих жертв и выкрикивал исламистские лозунги.

По предварительным данным, погибли три человека, в том числе священник. Мэр города назвал произошедшее терактом.

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