Макрон заявил, что коронавирус распространяется по Франции с небывалой скоростью

Коронавирус распространяется во Франции с небывалой скоростью, заявил президент страны Эммануэль Макрон. Об этом пишет ТАСС.

«Вирус распространяется во Франции со скоростью, которую не предусматривали даже в самых пессимистичных прогнозах», — сказал Макрон.

Президент подчеркнул, что в настоящий момент все регионы находятся на пороге опасной ситуации. За неделю число заразившихся в отношении к численности населения увеличилось вдвое.

Ранее Франция объявила повторный общенациональный карантин. В стране коронавирусом заразились 1 279 384, умерли 35 820 пациентов.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 44 млн заболевших, 32 млн выздоровели, больше 1,1 млн человек скончались.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Франция ввела общенациональный карантин