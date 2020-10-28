Макрон заявил, что коронавирус распространяется по Франции с небывалой скоростью
Карина Казанцева
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Коронавирус распространяется во Франции с небывалой скоростью, заявил президент страны Эммануэль Макрон. Об этом пишет ТАСС.
«Вирус распространяется во Франции со скоростью, которую не предусматривали даже в самых пессимистичных прогнозах», — сказал Макрон.
Президент подчеркнул, что в настоящий момент все регионы находятся на пороге опасной ситуации. За неделю число заразившихся в отношении к численности населения увеличилось вдвое.
Ранее Франция объявила повторный общенациональный карантин. В стране коронавирусом заразились 1 279 384, умерли 35 820 пациентов.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 44 млн заболевших, 32 млн выздоровели, больше 1,1 млн человек скончались.
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