Голикова: в 16 регионах РФ коечный фонд для пациентов с COVID-19 загружен на 90%

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России для пациентов с коронавирусом остаются свободными более 19% коек, однако в 16 регионах этот показатель не превышает 10%, передает ТАСС.

«На сегодняшний день в стране развернуто 223,1 тыс. ковидных коек, из них 123 тыс. коек оснащены подачей кислорода и 28,4 тыс. коек оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких. На утро вчерашнего дня оставались свободными 19,1% коечного фонда», — сказала Голикова.

Тем не менее, по ее словам, в 16 регионах РФ загрузка коечного фонда в настоящее время превышает 90%, еще в пяти — 95%.

По последним данным, коронавирусом в России заразились более 1,5 млн человек.

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