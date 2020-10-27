Глава Духовного собрания мусульман России призвал христиан осудить Макрона

Представители православия, католичества и других направлений христианства должны дать свою оценку действиям президента Франции Эмманюэля Макрона. С таким призывом в беседе с «Газетой.Ru» выступил председатель Духовного собрания мусульман России, муфтий Альбир Крганов.

«Когда были карикатуры на христианских святых, мы свой голос возвышали и говорили об этом. Сейчас представители православной, католической церкви, вообще христианского мира, как мне кажется, должны высказать свое мнение. Тут ведь вполне ожидаемо, что мусульманские деятели про это будут говорить с осуждением. Но важно, чтобы высказались и представители других традиционных религий. Показали, что межрелигиозные отношения нужно удерживать в рамках морали и закона, проявили межрелигиозную солидарность. В такие минуты до людей нужно доводить свое мнение», — сказал муфтий.

Он предположил, что риторика французского лидера объясняется его стремлением отвлечь общественное внимание от экономических трудностей.

«Эксперты говорят о том, что идет некое отвлечение внимания общества от проблем, которые есть во Франции. Мы же помним про «желтые жилеты», — заключил Крганов.

Ранее муфтий Чечни и советник главы республики Салах-Хаджи Межиев назвал Эммануэля Макрона «террористом номер 1» и «врагом всех мусульман». Также он осудил акции памяти убитого преподавателя Самюэля Пати.

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