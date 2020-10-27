Около 1,7 тысячи москвичей получили сообщения о возможном контакте с больным COVID-19

Около 1,7 тысячи посетителей столичных ночных заведений получили SMS-оповещение о возможном контакте с больным новой коронавирусной инфекцией, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка.

Всего за время действия новой меры идентификации посетителей было зафиксировано 26 случаев возможного контакта заболевшего человека с другими людьми, рассказал Немерюк. Все люди, которые могли контактировать с заболевшим, получили оповещение с рекомендацией сдать тест на коронавирус.

С 19 октября в Москве ввели систему идентификации посетителей ночных заведений по QR-коду. Данная мера была введена для борьбы с распространением коронавируса нового типа.

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