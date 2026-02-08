Появились подробности о состоянии генерала Алексеева

Первый заместитель начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Владимир Алексеев, на которого было совершено покушение, пришел в себя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По его словам, Алексеев пришел в сознание вчера утром, тогда находился в тяжелом состоянии.

«Разговаривает, стабилен. Угроза жизни миновала», — рассказал собеседник агентства.

Утром 6 февраля на замначальника ГРУ Владимира Алексеева было совершено покушение в его доме на Волоколамском шоссе. Злоумышленник выстрелил в офицера не менее трех раз и скрылся. Пострадавшего госпитализировали, 7 февраля он пришел в сознание.

8 февраля сотрудники ФСБ при содействии властей ОАЭ экстрадировали в Россию исполнителя покушения. Им оказался Любомир Корба, гражданин России украинского происхождения. Также в Москве был задержан Васин, а их сообщница скрылась на Украине. По данным Telegram-каналов, преступники следили за генералом около месяца, сняв квартиру в его доме.

Ранее «Известия» писали, что стрелявший в генерала Алексеева был знаком с пособником минимум 20 лет.