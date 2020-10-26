СМИ: в Германии могут ввести «облегченный карантин»

Власти Германии могут ввести в стране «облегченный карантин» на фоне роста числа новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источник.

Собеседник отметил, что данное решение рассматривает канцлер Германии Ангела Меркель, которая планирует обсудить его с 16 глав земель в ходе предстоящей встречи в среду, 28 октября.

Так, новый режим, по данным СМИ, будет предполагать введение ограничений на работу магазинов. Кроме того, бары и рестораны могут быть закрыты, а массовые мероприятия в стране отменены. При этом школы и детские сады страны продолжат работу.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано почти 43,5 млн заболевших, около 32 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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