В отношении матери Паши, убитого в Петербурге, возбудили уголовное дело

78.ru: в отношении матери убитого в Петербурге мальчика возбудили дело

Мать мальчика, убитого в Петербурге, стала фигуранткой уголовного дела. Об этом сообщает 78.ru.

Как полагают следователи, женщина не воспитывала сына должным образом. Из-за этого у несовершеннолетнего появились признаки «девиантного поведения», что привело к надругательству и убийству.

«Дело завели по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением», – сообщается в публикации.

Девятилетний мальчик по имени Паша пропал после того, как сел в машину мужчины около супермаркета. Спустя несколько дней 38-летнего водителя задержали, а ребенка нашли мертвым в водоеме в Ленобласти.

По данным СМИ, мужчина сделал непристойное предложение ребенку. Тот отказался, но якобы стал шантажировать подозреваемого.

Профильные органы уже обращали внимание на семью, но, по словам юриста, речь шла только о плохом ремонте. Также мать хотела отправить Пашу в школу, но не смогла подать документы вовремя.

Ранее стало известно, что семье 9-летнего Паши, которого убили в Петербурге, отремонтируют жилье.