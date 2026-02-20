В СК рассказали, кто находился на борту пропавшего в Приамурье вертолета

На борту пропавшего в Амурской области вертолета были сотрудники МВД и СК

Полицейский и следователь Следственного комитета (СК) находились на борту вертолета Robinson, пропавшего в Амурской области. Об этом сообщает пресс-служба СК в мессенджере Мах.

«На борту воздушного судна находились следователь Октябрьского МСО СУ СК России по Амурской области и начальник отделения участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних МО МВД «Октябрьский», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, вертолет с правоохранителями вечером 19 февраля вылетел с делянки, расположенной в Амурской области, в направлении села Ромны. В пункт назначения вертолет не прибыл, его местонахождение, а также всех, кто находился на борту, не установлено, ведутся поиски, отметили в СК.

Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов возвращались с места преступления, где было обнаружено тело работника лесозаготовки, погибшего при выполнении работ.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. В настоящее время, как рассказали в СК, следствие рассматривает две основные версии произошедшего: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования воздушным судном.

Из Благовещенска ранее на место предполагаемого инцидента направили оперативную группу спасателей для проведения поисковых мероприятий.

