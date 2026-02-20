Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Общество

В СК рассказали, кто находился на борту пропавшего в Приамурье вертолета

На борту пропавшего в Амурской области вертолета были сотрудники МВД и СК
Katsiarynamay/Shutterstock/FOTODOM

Полицейский и следователь Следственного комитета (СК) находились на борту вертолета Robinson, пропавшего в Амурской области. Об этом сообщает пресс-служба СК в мессенджере Мах.

«На борту воздушного судна находились следователь Октябрьского МСО СУ СК России по Амурской области и начальник отделения участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних МО МВД «Октябрьский», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, вертолет с правоохранителями вечером 19 февраля вылетел с делянки, расположенной в Амурской области, в направлении села Ромны. В пункт назначения вертолет не прибыл, его местонахождение, а также всех, кто находился на борту, не установлено, ведутся поиски, отметили в СК.

Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов возвращались с места преступления, где было обнаружено тело работника лесозаготовки, погибшего при выполнении работ.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. В настоящее время, как рассказали в СК, следствие рассматривает две основные версии произошедшего: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования воздушным судном.

Из Благовещенска ранее на место предполагаемого инцидента направили оперативную группу спасателей для проведения поисковых мероприятий.

Ранее учебный самолет с курсантами на борту разбился в Орске.
 
Теперь вы знаете
Россия замедлила параллельный импорт. Что будет с ценами на Apple и другие товары из-за рубежа
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!