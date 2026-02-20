Размер шрифта
ФСБ сообщила о ликвидации террориста, планировавшего взрывы в Ставрополе 23 февраля

ФСБ в Ставрополе предотвратила теракт, планировавшийся украинскими спецслужбами
ФСБ РФ

ФСБ предотвратила теракт в Ставрополе, планировавшийся украинскими спецслужбами к 23 Февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

По информации ведомства, россиянин, являясь членом одной из запрещенных в РФ украинских террористических организаций, по заданию киевских спецслужб готовил теракт во время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества. Уточняется, что террорист планировал взрывы в здании филиала фонда «Защитники Отечества» и расположенном рядом сквере.

Силовики попытались задержать мужчину 19 февраля, когда он забирал из схрона комплектующие для взрывного устройства, однако он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем.

В ФСБ отметили, что при задержании никто из сотрудников ведомства и граждан не пострадал.

До этого военный суд приговорил мужчину к 11 годам колонии строгого режима за теракт на железной дороге в Ростовской области. В мае 2024 года подсудимый согласился за материальное вознаграждение поджечь релейные шкафы на железной дороге. Весь этот процесс он снимал на видео.

Ранее ФСБ пресекла подготовку терактов в Хабаровском крае и КБР.
 
