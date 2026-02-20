Россияне рассказали, как отмечают Масленицу

Более половины опрошенных россиян пекут блины и проводят Масленицу с близкими

Большинство опрошенных россиян отмечают Масленицу в домашнем формате: 64% опрошенных пекут блины, 57% — проводят время в кругу семьи. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом доставки из магазинов и ресторанов «Купер» совместно с исследовательской компанией «ОнИн» (есть у «Газеты.Ru»).

При этом 34% респондентов намерены посетить масленичные гуляния и ярмарки.

Что касается приготовления блинов, россияне сохраняют традиционный подход. Большинство готовят их на молоке (74%), еще 18% — на кефире. Рецепты с альтернативным молоком используются значительно реже, а готовые смеси применяет лишь 1% опрошенных.

Наиболее распространенными дополнениями к домашним блинам остаются привычные вкусы: сметану выбирают 68% россиян, сгущеное молоко — 56%, варенье или джем — 50%. Мед добавляют 33% опрошенных, творог — 39%. Красную икру выбирают около 20% респондентов, причем в Москве этот показатель заметно выше среднего. Молодежь чаще выбирает сладкие добавки, тогда как старшее поколение отдает предпочтение сметане.

Более трети (34%) опрошенных заказывают продукты к Масленице в онлайн-сервисах. Чаще остальных доставку используют жители крупных городов (Москва, Казань, Санкт-Петербург) и россияне 25-34 лет. Женщины активнее мужчин используют онлайн-доставку продуктов — 40% против 25%.

Для большинства россиян Масленица остается периодом гастрономических послаблений. Более половины опрошенных (54%) не следят за рационом в праздничную неделю, еще 31% стараются не переедать. Строго контролируют питание только 4%.

В опросе приняли участие 2,5 тыс. россиян 18-65 лет.

