Путин провел кадровые перестановки в МИД

Президент России Владимир Путин освободил дипломата Сергея Вершинина от должности замглавы МИД РФ в связи с переходом на другую работу. Соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

«Назначить Вершинина Сергея Васильевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Турецкой Республике», — говорится в документе.

Кроме того, Путин уволил Георгия Борисенко с должности посла РФ в Египте и полпреда РФ при Лиге арабских государств (ЛАГ) в Каире по совместительству и назначил его заместителем министра иностранных дел Российской Федерации.

Вершинин работал замглавы МИД с марта 2018 года. До этого он руководил департаментом Ближнего Востока и Северной Африки. С 2011 года занимал пост спецпредставителя по ближневосточному урегулированию.

Борисенко в 2003–2011 годах был советником посольства России в США, в 2011 году дипломат занял должность замдиректора Департамента Северной Америки, в 2014 году он возглавил это подразделение МИД РФ.

Ранее Путин принял верительные грамоты и обратился к послам западных стран.